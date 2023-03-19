İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Gürcistan' videosu: 'Rus saldırısına karşı birlikte çalışıyoruz'

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, sosyal medya hesabından "Rusya'ya karşı Gürcistan'a desteğini" ifade eden bir video paylaştı.

"İngiltere, Moskova komşu ülkelerin egemenliğini tehdit ederken sessiz kalamaz" mesajıyla videoyu paylaşan Cleverly, videoda Rusya'nın Gürcistan'ın topraklarını askeri olarak tehdit ettiğini öne sürerek, "Rusya Gürcistanlıların ailelerini birbirinden ayırıyor, insanları topraklarından, dini alanlarından ediyor ve korku saçıyor" ifadelerini kullandı.

Cleverly, video da şöyle devam etti:

"İngiltere, bu saldırılara karşı savunmalarını güçlendirmek Gürcistan'la birlikte çalışıyor. Egemenliklerini ve demokrasilerini savunma konusunda Gürcistan halkının yanındayız."