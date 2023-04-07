Türkiye Barolar Birliği'nden seçmenlere hukuk rehberi

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde seçmenlere hukuki anlamda yardımcı olmak üzere hazırladığı Seçmenler İçin Hukuk Rehberi yayımlandı.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan rehberde, seçmenin tanımı, kimlerin oy kullanabileceği, nerelerde oy kullanılabileceği, seçim kurullarının oluşumu, seçim ve sandık çevresinin tanımlarına yer verildi.

Sandık kurullarının oluşumu ve müşahitlerin seçimi ile görevlerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı rehberde, seçim günü görevli kolluk kuvvetleri dışında kimsenin silahla oy kullanılan binalara giremeyeceği, oy kullanılan yerlerde propagandanın da yasak olduğu anımsatıldı.

Oy kullanma sürecinde, seçmenlerin yanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren bir kimlik kartının bulunması gerekliliği hatırlatılan rehberde, oy zarfı, oy pusulası ile "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerini alan seçmenin, oy verme kabininde oyunu kullanması gerektiği bildirildi.

Rehberde, seçmenlerin seçimini yaptıktan sonra oy pusulasını zarfa koyması ve sandığa atması, ardından da seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atması gerekliliği anlatıldı.

"Gizli oy" ilkesi hatırlatılan rehberde, oy verme kabinine fotoğraf makinası veya görüntü kaydedici cihazla girilemeyeceğine, kabine, oy kullanacak seçmen dışında da kimsenin giremeyeceğine vurgu yapıldı.

Okuma yazma bilmeyen ve engelli seçmenlere yönelik bilgilere de yer verilen rehberde, sandıkların açılması, oy sayımı, oyların hangi hallerde geçerli olacağı da hazırlanan görsellerle seçmenlere örnekleriyle gösterildi.

TBB'nin Seçmenler İçin Hukuk Rehberi'nde, seçim kurullarının kesin olmayan kararlarına kimlerin, nereye ve nasıl itirazda bulunacağı da yer alırken, seçim sürecinde uyulması gerekenlere uymayanlar hakkında verilecek adli cezalara ilişkin de bilgi verildi.

Rehberde ayrıca, YSK tarafından daha önce ilan edilen seçim takvimindeki önemli tarihler yer aldı. (AA)