Türkiye Barolar Birliği'nden A Haber ve Yeni Şafak'a suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), A Haber ve Yeni Şafak Gazetesi'nde; Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) ve üyelerini hedef gösteren haberleri yapanlar ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada söz konusu haberleri yapanlar ve yayınlayanlar hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "iftira", "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada “AYM'nin kararı FETÖ ve PKK'ya yol açtı! Can Atalay hakkında 'ihlal' kararı veren 9 üye kim?.” ve "FETÖ ve PKK'ya kapı açtılar" başlıkları altında; Hatay Milletvekili Ş. Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerinin fotoğraflarının haber görseli olarak paylaşıldığı hatırlatıldı.

Ayrıca, üyelerin, isimleri dikkat çekecek şekilde koyu harflerle yazılarak hedef gösterildiğini bildiren TBB, haberde yer verilen ifadelerin "Anayasa yargısının fonksiyonunu ve hukuk sistemindeki konumunu hiçe sayan, Anayasa yargısını itibarsızlaştırmaya yönelik ithamlar" olduğunu kaydetti.

TBB'den yapılan açıklamada suç duyurusuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu sebeple söz konusu haberleri yapanlar ve yayınlanmasını sağlayan sorumlular hakkında ceza soruşturması yapılarak; Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, 267. maddesi uyarınca “iftira”, 288. maddesi uyarınca “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs”, 301. maddesi ile düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçları ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinin 1. fıkrası kapsamında kamu davası açılması talep edilmiştir."