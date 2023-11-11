Yeni Şafak AYM üyelerini manşetten hedef gösterdi

Yandaş Yeni Şafak, bu sefer de Gezi Davası'nda hapis cezasına mahkum edilerek cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerini hedef gösterdi.

Yeni Şafak, 9 Anayasa Mahkemesi üyesinin fotoğraflarını yayınlarken, paylaşımına “FETÖ ve PKK’ya kapı açtılar” notu düşüldü.

Yeni Şafak'ın metninde, hedef gösterilen AYM üyelerinin "aday olup seçilseler Fethullah Gülen veya Murat Karayılan'a da dokunulmazlık verecekleri" öne sürüldü.

Ancak milletvekili adaylığının Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) onayıyla mümkün olabildiği, Can Atalay'ın bu onayla aday olup milletvekili seçildiği bilgisi verilmedi.

Vakit gazetesi hedef göstermiş, Danıştay üyesi öldürülmüştü

2006 yılında Vakit gazetesinin (şimdiki adı Yeni Akit) Danıştay üyelerinin fotoğraflarını manşetten vererek hedef göstermesini akıllara getirdi. Vakit’in manşetinden bir süre sonra Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, Alparslan Arslan isimli tetikçi tarafından silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.