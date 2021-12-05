Türkiye Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu seçimleri kaybetti: Yeni başkan Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkan seçildi. TBB’nin yeni başkanı 'çoklu baro' yasasına karşı eylemlerde yer alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.

TBB'de başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği seçimi için 348 delegenin oy kullandığı seçimde oy verme işlemi 09.00’da başladı ve akşam 17.00’ye kadar devam etti.

Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve Mardin Barosu avukatlarından Medeni Ayhan TBB Başkanlığı'na adaylığını koymuştu.

ANKA'nın aktardığına göre Sağkan'ın listesine 182 delege blok olarak oy verdi, Feyzioğlu'nun listesine de 156 delege blok oy verdi.

Böylelikle 8,5 yıldır TBB Başkanı olan Metin Feyzioğlu'nun görevi sona ermiş oldu.

Erinç Sağkan: Bu sonuç kaçınılmazdı...

Seçimlerin arıdndan Erinç Sağkan yaptığı açıklmada Metin Feyzioğlu'nun başkanlığına atıfla “Bütün meslektaşlarımızın çok ciddi tepkisini çektiği bu dönemde bu sonucun kaçınılmaz olduğuna inanıyorum” dedi.

Sağkan, “Bu sonuçlar bize gösteriyor ki genel kurulun 348 delegesinin tamamının katıldığı oylama neticesinde değişimden yana tavır ortaya konmuştur. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma ihlali olmak üzere en temel hak ve özgürlüklerin ihlalinde en etkin şekilde yer alacak bir TBB isteğini hem dün hem bugün çok net olarak koyduk” diye konuştu.

İHA'nın haberine göre bu seçimin yalnızca bir TBB seçimi olmaktan çıktığını söyleyen Sağkan, “Ülkemizde son yıllarda insan hakları ihlallerinin arttığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, Avrupa İnsan Hakları (AİHM) kararlarının uygulanmadığı ve tartışmaya açıldığı noktada TBB’ye yurttaşlarımızın çok ihtiyacı bulunmaktadır. Maalesef geçtiğimiz döneminde bu anlamda gerek mesleki sorunların iyileştirilmesinde gerekse hukukun üstünlüğünün tesisi için yeterli çabayı sarf etmediğine inandığımız bir anlayışın bugün itibarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Sağkan, “Yeni barolar birliği anlayışı aslında yarım asırlık teamüllerinin getirdiği o hak savunuculuğu rolünü çok net olarak ortaya koyacağı ve yurttaşların kendisinin temel hak ve özgürlüklerinin teminatı hissedeceği TBB olacaktır” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu'ndan açıklama: Hakkınızı helal ediniz

Feyzioğlu'ysa seçimlerin ardından kişisel Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Eski TBB Başkanı'nın açıklaması şöyle:

"Türkiye Barolar Birliği 36. Genel Kurulu'nda Birlik Başkanı seçilen Sayın Av. Erinç Sağkan ile kurullara seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim. Böyle olacağına da inanıyorum

Benimle aynı listede yarışan meslektaşlarıma birlikte uzun ve çok güzel bir yol yürüdüğüm canımdan öte yol arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Yaradana şükürler olsun yollarımızı kesiştirmiş

8,5 yıl yan yana çalıştığım artık bir aile olduğumuz mesai arkadaşlarım dostlarım yol arkadaşlarım hakkınızı helal ediniz.

Allaha ısmarladık"