CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Kars'a yaptığı ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre, CHP Kars İl Başkanlığı’nda Türkiye’de bir yönetim sorunu olduğunu belirten bir konuşma yapan Kuşoğlu, “Türkiye artık, erken seçim sathına girdi. Bundan sonra seçim zamanında yapılsa da önce yapılsa da her hâlükârda artık seçim safhasındayız. Türkiye'de demokrasi sorunu var. Türkiye'nin Cumhuriyet sorunu var. Bunları da hep beraber çözmek zorundayız. Onun için bu dönemde bizlere, hep beraber büyük sorumluluk düşüyor. Böyle bir sorumluluğu da Karslılarla, sizlerle birlikte aşmamız gerekiyor” dedi.