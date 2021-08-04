Türkiye 8 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor: 6 ilde, 11 yangın sürüyor

Türkiye, orman yangınları mücadelesine sekizinci günde devam ediyor. Bakanlığın açıkladığı son bilgiye göre, Antalya'da 2, Muğla'da 5, Isparta, Denizli, Balıkesir ve Manisa'da birer yangın sürüyor. Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 28 Temmuz'dan beri süren yangınlarda Muğla'da 1, Antalya'da 7 kişinin yaşamını yitirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarda son duruma ilişkin "6 ilde, 11 farklı yangınla mücadele devam ediyor, 32 ilde 152 yangın kontrol altına alındı" bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Muğla'da tedavisi devam eden 36 hasta olduğunu ve 1 kişinin vefat ettiğini, Antalya'da ise tedavisi devam eden 11 hasta olduğunu ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 18 hava aracı destek veriyor.