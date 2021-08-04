Milas'taki termik santralin eski müdürü: Hidrojen tankı boşaltıldı, patlama riski yok

Orman yangınının yaklaştığı Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy termik santralinin eski müdürü Muzaffer Başaran, Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Başaran, "Çalışan arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre hidrojen tankı tamamen boşaltıldı ve su dolduruldu. Sosyal medyada yer alan iddialar gibi bir durum yok. Orada normal bir yangın olacak. Patlama yönünde bir hadise olamayacaktır. Şu anda santralin etrafındaki ağaçlar kesildi, oraya bir hendek de kazılıyor. Orada bekletilen çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı var" dedi.