Milas Belediye Başkanı: Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi

Milas Belediye Başkanı Tokat, videolu paylaşımında termik santralle yangının ilk defa yüz yüze geldiğini aktardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tokat, "Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi…" dedi.

Tokat, dün yaptığı paylaşımda, yangının istikametinin termik santral olduğu yönünde uyarıda bulunmuştu.

Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi…#milasyanıyor pic.twitter.com/LVlHIgLCGj — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 3, 2021