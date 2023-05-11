Türkiye 17 aydır cari açık veriyor: 2023'ün ilk çeyreğinde cari açık 23,6 milyar dolar

Türkiye Ocak-Mart arasını kapsayan yılın ilk çeyreğinde 23 milyar 591 milyon dolar cari açık verdi. Mart'taki cari açık ise 4 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle Türkiye ekonomisinde 17 ay üst üste cari açık görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Verilere göre, Ocak'ta 10,3 milyar dolar, Şubat'ta ise 8,7 milyar dolar olan cari açık Mart'ta 4,4 milyar dolar seviyesine geldi. Yılın ilk çeyreğinde cari işlemler hesabı 23,6 milyar dolar açık verdi. 2022'nin ilk çeyreğinde cari açık 17,7 milyar dolar seviyesindeydi. 12 aylık cari açık ise 54,2 milyar dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 6 milyar 298 milyon dolar seviyesinde.

1 milyar doları aşan çıkış

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 1,3 milyar dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 80 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 238 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımlarında 1 milyar doları aşan net çıkış gerçekleşti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 256 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 36 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmekte.

Net hata noksandan 2,4 milyar dolarlık çıkış

Net hata noksan kaleminden ise 2,4 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde ise net hata noksandan 800 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. 2022 yılının ilk çeyreğinde net hata noksan kalemine 5,7 milyar dolarlık giriş gerçekleşmişti.

Rezervler yılın ilk çeyreğine 14,2 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın rezervleri, Mart'ta 264 milyon dolar azaldı. Resmi rezervler, yılın ilk çeyreğinde ise 14 milyar 282 milyon dolar azaldı. Rezervler, geçen yılın aynı döneminde 7,6 milyar dolar azalmıştı.