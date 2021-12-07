Türkeş kavgası sürüyor: Bahçeli 'vakıf başkanı ben olacağım' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından kurulacağı duyurulan vakfa ilişkin, “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır” ifadesini kullanmıştı.
MHP'liler, Alparslan Türkeş'in oğlunun başkanı olduğu Alparslan Türkeş Vakfı'nın etkinliğine saldırmış, binasına giderek tehditte bulunmuştu.