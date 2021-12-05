MHP'lilerden Türkeş Vakfı'na 'Yavaş' tehdidi: Bir daha uyarmayacağız, nefesimiz ensenizde

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Alparslan Türkeş Vakfı'na gitti ve tehditlerde bulundu.

Baştuğ, "Rahmetli Başbuğumuzun kemiklerini sızlatacak, onu kullanarak CHP'ye Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını size soracağız, ya adam gibi vakıfla ilgili çalışma yaparsınız ya da nefesimiz ensenizde" derken, "Sizi uyarıyorum, bundan sonra uyarmayacağım. Büyükşehir sizi kullanıyor, CHP'nin belediyesinin aracı ne geziyor burada. Ülkücülerin nefesi ensenizde, sizi uyardık bir daha da uyarmayacağız" ifadesini kullandı.