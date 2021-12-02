Türkeş anmasıyla ilgili iddialar sürüyor: 'Gözümle gördüm, MHP İl Başkanı’nın belinde silah vardı'

Alparslan Türkeş Vakfı'nın Türkeş anmasında çıkan olayla ilgili konuşan ’AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ablası Günaydın Altınok Altınel "Oğlumla gittim. Protokoldeydim. En az 50 kişilerdi. Utanç tablosuydu. Ne Türkeş’e yakışıyor ne ülkücülere yakışıyor” dedi.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Günaydın Altınok Altınel'le yaptığı görüşmeyi "Saldırıya uğrayan başörtülü ülkücü" başlığıyla bugünkü köşesinde aktardı.

Terkoğlu'nun yazısızı özetle şöyle:

"(...) Turgut Altınok’un eski ülkücü olduğunu, Devlet Bahçeli ile ters düşerek MHP’den ayrıldığını biliyordum. Ablası da aynı kaderi paylaşmıştı.

Saldırı sonrası Günaydın Hanım’ı aradım. Neler olduğunu sordum.

“Orası siyaset üstü bir vakıf. Türkeş’i seven herkes toplanmıştı. Oğlumla gittim. Protokoldeydim” diye başladı Günaydın Altınok. “Dışarıda bayağı polis vardı” diye devam etti.

Saygı duruşundan sonra Türkeş’in ruhuna Kuran okunması başlamış. Anlatırken “Sinirlerim bozuluyor, tansiyonum yükseliyor” diyor Günaydın Hanım, gözyaşları akıyor.

“En az 50 kişilerdi. Utanç tablosuydu. Ne Türkeş’e yakışıyor ne ülkücülere yakışıyor” ifadeleriyle yorumluyor yaşadıklarını.

“Önce Mahmut Öztürk’e (eski milletvekili), Ali Uzunırmak’a (Eski Ocak Başkanı) giriştiler. Bayrakların arka demir tarafıyla, Bosnalılara saldıran Sırplar gibi vuruyorlardı. 80 yaşındaki Mahmut Ağabey’in kafasından kan boşaldı” sözleriyle aktarıyor o kan revan görüntüyü.

Yaptıkları müdahaleden bahsediyor:

“Yaşlı insanları kanlar içinde tuvalete sakladık. Polisi aradım, gelsinler diye, gelmediler.”

Günaydın Hanım, Süleyman Soylu’ya verdiği destekle biliniyor. Sosyal medya profilinde Soylu ile fotoğrafı var. Soylu’nun duruşunu sordum: “Süleyman Soylu’yu 25-30 senedir evladım gibi severim. Onu da aradım olay yerinden. O da cevap vermedi. Sonra akşam aradım. Koruması açtı, ‘Söyleyeceğim abla’ dedi.”

Günaydın Hanım, bir ismi daha aramış: “Bu sabah Kılıçdaroğlu’ndan randevu istedim. Ona da gideceğim, anlatacağım. Turgut’a da (Kardeşini kastediyor) aynısını yaptılar. Gördükleri yerde taşladılar. Bir partinin başkanı bir belediye başkanını (Mansur Yavaş) tehdit ediyor. Nerede devletimiz nerede emniyetimiz!”

Günaydın Hanım, bir ayrıntıya dikkat çekiyor: “Gözümle gördüm, MHP İl Başkanı’nın belinde silah vardı.” Sadece bu kadar değil. Bir detaydan daha bahsediyor: “Salonda yukarıda MHP’nin encümen azası da vardı. Belli ki gözlemeye gelmiş.”

Saldırıya uğrayan isimlerin Türkeş için önemini şöyle anlatıyor: “Başbuğun birlikte yürüdüğü, aynı koğuşta hapis yattığı kişiler. Orada Türkeş’in hatırasının beline de vuruldu. Büyüklere saygı partiler üstüdür.”

Saldırganların ülkücülüğünü sorguluyor Günaydın Altınok: “Ülkücüyüz dediler. Türkeş’in posterini, Türk bayraklarını yerlere attılar. Eğer ki o salona giren eşkıyaların birazcık kanı olsaydı şehidin abisine vurmazlardı. Bülent Yahnici’yi de dövdüler. Onun kardeşi ülkücü şehitlerden (Ercüment Yahnici’yi kastediyor).”

Günaydın Altınok, saldırı sonrası birçok yaralı olduğunu anlattı: “Çok yaralı vardı. Bakmayın bizimkiler ortaya çıkmadı. 50-55 yaşında bir kadının kolu çatlamış, rapor almış. Beni iteklediler, darp ettiler. Araya girmeye çalıştım. Birisinin tırnağı göğüs kısmıma geldi.”

MHP’de olmadan da ülkücü olunabileceğini savunuyor Günaydın Altınok: “Devlet Bahçeli, DSP ile ittifak yapmadı mı? Rahşan Ecevit’in kurt-kuş açıklamalarına susmadı mı? O gün ülkücü, o gün milliyetçi değiller miydi? Devlet Bahçeli ülkücüleri dağıttı. MHP şimdi Gökçek’in değnekçileriyle dolu.”

Günaydın Hanım, Erdoğan’a da çağrıda bulunuyor:

“Bu mafyacılar, bardan pavyondan toplanan adamlar AK Parti’nin geleceğini karartacak.”

Günaydın Hanım’ın anlattığına göre sonra da olaylar bitmemiş: “Eve geldikten sonra Yenimahalle ilçeden aradılar. ‘Sosyal medyadaki görüntüleri ve yazıları çekin yoksa kötü olur’ dediler.”

AKP’li belediye başkanının saldırıya uğrayan ablası Günaydın Hanım... Bugün de AKP’yi, Erdoğan’ı ve Süleyman Soylu’yu destekliyor. Anlattıkları böyle. MHP’nin gizlenmeden yaptığı saldırı öyle anlaşılıyor ki çok başka tepkileri de tetikleyecek."