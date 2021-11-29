Türkeş anmasına MHP saldırısının arkasında ne var? 'Emniyet ve Bakanlık gözetiminde saldırı'

Dün Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen Türkeş anmasına MHP'li bir grup saldırmıştı.

Alparslan Türkeş'in oğlu ve eski AKP'li vekil Ahmet Kutalmış Türkeş, başkanı olduğu Alparslan Türkeş Vakfı'nın anma etkinliğine MHP'lilerin saldırısının nedenlerini açıkladı.

Halktv'den İsmail Saymaz'a konuşan Türkeş, "Polis koruyor, kolluyor, gözetliyor. Biri bile kimseyi gözaltına almıyor. Hükümetin, Emniyet'in, İçişleri Bakanı'nın koruyup kollaması ile gözetimi altında yapılan bir saldırı olduğu çok net. (MHP) Ankara İl Başkanı orada görenler var. Ankara İl Başkanı ve Ankara Ocak'taki insanlar Bahçeli'nin, Teşkilat Başkanı'nın izni olmadan adım bile atamaz. Böyle bir şeyi kendi kendine yapması mümkün değil. Onların kontrolünde olduğu, onların talimatıyla yapıldığı çok net" dedi.

Böyle bir saldırı beklemediğini söyleyen Türkeş, "İyi ki başka türlü olmamış. Silah çeken olurdu. Onlara da silah ve bıçak çeken olabilirdi. Hatta vakıf genel sekreterine kızdım. 'Gelenlere meydan dayağı çekemeyeceksen bir daha böyle toplantı yapma' dedim" ifadesini kullandı.

Türkeş, şöyle konuştu:

"Yol verildiği kamera kaydıyla ortada. Ben babamın kabrine girerken önüme geçtiler. "Giremezsin" diyorlar. Suç duyurusunda bulundum. Savcı "Soruşturmaya gerek yoktur" dedi. Türkeş'i anma toplantısını basmak ne demek yani? Türkeş'in kurduğu teşkilattaki adamlar Türkeş'i anma toplantısını basıyor. Orayı bastığını zannedenler Türkeş'le ömründe konuşmamıştır. Türkeş'le konuşmamış adam bize Türkeşçilik oynuyor."