MHP'li başkanın hedef aldığı Türkeş anmasını 50 kişilik grup bastı

Alparslan Türkeş Vakfı'nın Ankara Yenimahalle'de düzenlediği Alparslan Türkeş’i anma toplantısında olay çıktı.

Eski MHP Genel Başkanı Muhittin Çolak, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici ile eski MHP Milletvekili Ali Uzunırmak’ın konuşmacı olarak katıldığı anmada, etkinliği yaptırmak istemeyen yaklaşık 50 kişilik grup Yenimahalle Belediyesi’ne ait salonu basarak protokolde oturanlara saldırdı.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un etkinliği bir gün önce hedef almasının ardından gerçekleşen saldırıda grubun MHP'li olduğu ve polisin izniyle salona girdiği ileri sürüldü.

MHP'li Baştuğ dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğin konuşmacılarından Ali Uzunırmak'ın İYİP'li olduğunu belirtmiş şu ifadeleri kullanmıştı:

“Alparslan Türkeş Vakfı Başbuğumuzu Anma programı düzenleyecekmiş! Konuşmacılar: Muhittin Çolak,Şevket Bülent Yahnici, Ali Uzunırmak. O Halde Soruyoruz? Muhittin Çolak, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i 5 bin dolara satmadın mı? Şimdi çıkıp hangi yüzle Başbuğumuzu anlatacaksın. Ş. Bülent Yahnici, Kayınbaban Dündar Taşer Bey ve Başbuğumuzun kabrine gidip de bir dua okudun mu? Şimdi çıkıp Başbuğumuza olmayan vefanı mı anlatacaksın. Ali Uzunırmak, Başbuğumuzun Ülkücülük MHP'de olur lafına rağmen davayı satıp İP' e gitmedin mi? Şimdi çıkıp da davayı, Başbuğumuzu nasıl sattığını mı anlatacaksın. Bu program için CHP'li belediyelerden destek aldınız mı? Kurduğunuz vakfın sponsoru CHP'li Mansur Yavaş mı? Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların; partimize, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir.”

Uzunırmak ise Turgay Baştuğ’a sosyal medya hesabından “Benim siyasi özgeçmişimde Ülkü ocakları/MHP den başka bir şey yazmaz, yazmadı, herhangi geçmiş zamanda Başbuğumuzu ve davayı satanları samimice arayacaksanız yakın çevrelerinize bakacaksınız, milleti MHP’li yapmaya çalışacağınıza, ömrünü MHP’ye vermiş insanları iftira atmayı bırakın" diye yanıt vermişti.