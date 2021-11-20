MHP'liler arasında kavga: Eski MKYK üyesinin evi basıldı

MHP eski MKYK yedek üyesi Erkan Azeri, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve babası ile ilgili paylaşımıda bulundu.

MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt'un il binasındaki tadilatın ardından partide "önce zihniyeti sonra mobilyalarını" değiştirdiklerini söylemesi üzerine Erkan Azeri sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Azeri "9 Şubat 1969 yılında neredeysek oradayız; MHP Genel Başkanı liderimiz Devlet Bahçeli'ye karşı çoklu baro için HDP’lilerle kol kola olup adliye önünde açıklama yapmadık. Yapanlar haindir" diye yazdı.

'Alayı rüşvetçi diyor'

Azeri açıklamasının devamında "Zihniyet mobilya dizmekse herkesten para istediğinizle ilgilidir. Hadsizlik yapma; önce babanın adliye koridorlarındaki neyle anıldığına bak. Alayı rüşvetçi diyor. Sen önce HDP'li Avukatlar ile ortak olan zihniyetini değiştir” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, Ülkü Ocakları Kocaeli İl başkanı Abdülkadir Özdemir ve bir grup ülkücü ile birlikte Erkan Azeri’nin evine gitti.

Azeri’nin Darıca’daki evine giden MHP yöneticileriyle Erkan Azeri arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar karakola götürüldü.