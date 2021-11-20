MHP İzmir vekili Batman'da konuştu: Kürt kökenli kardeşlerim...

MHP heyeti, ‘Adım adım 2023 İl İl Anadolu’ temalı programı kapsamında Batman'da bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte MHP İzmir Milletvekili, Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK üyesi Tamer Osmanağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Mukaddesatımıza el uzatanların, birliğimize kast edenlerin, geleceğimizi karartmaya çalışanların karşısında Cumhur İttifakı, cumhurun yani sizlerin verdiği güçle varlığı aşılmaz bir set gibi durmaya devam edecektir" diyen Osmanağaoğlu, "Sözlerimi Devlet Bahçeli beyin sizlere olan muhabbeti ifade eden şu cümlelerle tamamlamak istiyorum: Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur. PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir ve aynı görmek tam bir cinayettir. Terör örgütünün gayesi, varmak istediği menfur aşama da esasen budur. PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek, milleti inkar eden, Türkiye'nin altını dinamitleyen kör bir tuzaktır. Bu tuzağa hiçbir sağduyulu vatandaşımız itibar etmeyecektir. Hiçbir dava arkadaşımız düşmeyecektir. Ortak kültür ve tarih şemsiyesi altında toplanan büyük bir aile olduğumuzun gerçeğini asla unutmadan sadırdan sadıra gönülden dile dökülen muhabbet ve kardeşlik mesajlarımızda herkesi bir gördük, birlikte kabul ettik” diye konuştu.