Turkcell’in 10 günlük genel müdürü görevden ayrıldı

Mart 2020'den bugüne Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen ve 14 Eylül’de yapılan Turkcell Olağan Genel Kurulu’nda kurumun genel müdürlüğüne getirilen Bülent Aksu’nun görevi sona erdi.

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan “Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu'nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” denildi.

Murat Erkan 11 Eylül'de istifa etmişti

Turkcell, dört yıldır Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan’ın, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, “15 yılı aşkın süredir Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Murat Erkan’a bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” ifadeleri yer almıştı.