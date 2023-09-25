Turkcell’in 10 günlük genel müdürü görevden ayrıldı

Murat Erkan’ın yerine 10 gün önce işe başlayan Turkcell'in yeni genel müdürü Bülent Aksu'nun görevinin sona erdiği açıklandı.

Haber Merkezi

Mart 2020'den bugüne Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen ve 14 Eylül’de yapılan Turkcell Olağan Genel Kurulu’nda kurumun genel müdürlüğüne getirilen Bülent Aksu’nun görevi sona erdi.

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan “Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu'nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” denildi.

Murat Erkan 11 Eylül'de istifa etmişti

Turkcell, dört yıldır Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan’ın, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, “15 yılı aşkın süredir Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Murat Erkan’a bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” ifadeleri yer almıştı.

Haber

Garo Paylan '2013-2015 arası Türkiye'nin en güzel yıllarıydı' dedi, öyle miydi?