Türkbank’ın satışına itiraz geldi: Altın hisse sahibi dava açtı

Türk Ticaret Bankası'nın satışına elinde 'altın hisse' olduğunu söyleyen Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay’dan itiraz geldi. Tunay, "Bankanın kuruluş ana sözleşmesinin kayıp olduğu söyleniyor. Koskoca bankanın ana sözleşmesi nasıl kaybolur? Adeta operasyon çekildi, yangından mal kaçırır gibi ihale yapıldı. Kayıtların ortaya çıkarılması için dava açacağız” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) İhracatı Geliştirme A.Ş.'ye (İGE) 455 milyon TL'ye satma hazırlığı yaptığı Türk Ticaret Bankası'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tunay, Türkbank'ı 1913'te dedesi Hacı Adem İbrahim Beyzade'nin kurduğunu, o günden bugüne Türkbank'ın ‘altın hisse' sahibi ortağı olduklarını söyledi.

Türkbank'ın altın hisse sahibine sorulmadan hiç kimseye satılamayacağını ifade eden Tunay, altın hisseyle ilgili haklarını kullanmak için mahkemeye dava açacaklarını bildirdi.

'Son satış bize haber dahi verilmeden yapıldı'

Tunay, dedesi Hacı Adem İbrahim Beyzade'nin en büyük ortak ve kurucu yönetim kurulu başkanı olarak yıllarca bankayı yönettiğini belirterek, "Bankanın ana kuruluş sözleşmesinde ortaklığımız ve altın hisse sahibi olduğumuz yazıyor. Altın hisse sahibi ortak olarak yıllarca bankayla yazışmalarımız oldu. Bir çok kararda dedemin yasal mirasçısı anneannemizden onay alındı. Ancak bu son satış bize haber dahi verilmeden yapıldı” dedi.

Tunay, satışla ilgili fon yetkilileriyle görüşüp altın hisseyi hatırlattıklarını, ancak kendilerine ana sözleşmenin kayıp olduğu açıklamasının yapıldığını ifade etti.

'Koskoca bankanın ana sözleşmesi nasıl kaybolur?'

Tunay, “Bankanın kuruluş ana sözleşmesinin kayıp olduğu söyleniyor. Koskoca bankanın ana sözleşmesi nasıl kaybolur? Ana sözleşmenin 3 sayfası zaten bizde var. Arşive biz girip bakalım diyoruz, bize de izin vermiyorlar. Adeta operasyon çekildi, yangından mal kaçırır gibi ihale yapıldı. Kayıtların ortaya çıkarılması için dava açacağız” dedi.

Tunay, 110 yıllık tarihi bankanın lisans değeri ve varlıkları dikkate alındığında çok ucuz fiyata satılmak istendiğini, halka kapalı ihalede yeterli rekabet ve yarışmanın da oluşmadığını savundu. Tunay, Türkbank'ı savunma sanayine finansman desteği sağlayan bir bankaya dönüştürmek için aile olarak proje hazırladıklarını, ancak projeyi Cumhurbaşkanlığı'na bütün girişimlerine rağmen ulaştıramadıklarını söyledi. Bankanın ihracatı desteklemesini yanlış bulmadıklarını ifade eden Tunay, ancak satış yöntemi ve değerine itiraz ettiklerini belirtti.

'Türkbank skandalı' olarak tarihe geçmişti

Türkiye'nin ilk özel bankası olan Türk Ticaret Bankası'nın (Türkbank), yüzde 84,52'lik hissesinin Korkmaz Yiğit'e satışı sürecinde suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın müdahalesinin olduğu ortaya çıkmıştı. Yiğit, ihaleye girenleri tehdit ettiği ortaya çıkan Çakıcı'nın kendisini de tehdit ettiğini söyleyerek, hukuka aykırı iş yaptığını itiraf etmişti.

Olaya Başbakan Mesut Yılmaz ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Güneş Taner'in de karıştığı ortaya çıkmış TMMB'de kurulan soruşturma komisyonunun ardından Mesut Yılmaz hükümeti düşmüştü. Skandalın ardından Türkbank'ın Temmuz 2001’de bankacılık ve mevduat toplama yetkisi kaldırılmış, Ağustos 2002'de de tamamen tasfiye edilmişti.

1998 yılında organize suç örgütü lideri Sedat Peker polise verdiği ifadede ihaleye ilişkin "Türk Ticaret Bankası'nın özelleştirilmesinde Hayyam Garipoğlu'nu desteklemeyi planlıyordum. Ancak, Alaattin Çakıcı satıştan kısa bir süre önce beni telefonla arayarak Türk Ticaret Bankası'na talip olan Korkmaz Yiğit'e destek verdiğini söyledi. Artırmaya katılan birinin yanında olup olmadığımı sordu. Bunun üzerine özelleştirme işinde Hayyam Garipoğlu'ndan desteğimi çektim" demişti.