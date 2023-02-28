Alaattin Çakıcı'nın adının karıştığı 'hükümet düşüren' Türkbank satışa çıkarıldı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın isminin karıştığı ve Mesut Yılmaz hükümetinin düşmesine neden olan Türk Ticaret Bankası, TMSF tarafından satılıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası AŞ'nin halihazırda TMSF'ye ait yüzde 98.4 oranındaki 10,7 milyar adet hissesini ihale yoluyla satışa çıkardı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 380 milyon TL olarak belirlenen ihaleye kapalı zarf usulü teklif yöntemiyle 21 Mart'a yapılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 4 Kasım 2021 tarihli kararıyla faaliyet izni verilen toplam 10.9 milyar adet hisseden oluşan Türk Ticaret Bankası AŞ için 20 Mart'a kadar teklif verilebilecek olan ihale 21 Mart 2023 günü, saat 10.00'da yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek. İhaleye, banka kurucularında aranan nitelikleri haiz AŞ'ler katılabilecek. Katılımcıların iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmaması gerekiyor.

'Türkbank skandalı' olarak tarihe geçmişti

Türkiye'nin ilk özel bankası olan Türk Ticaret Bankası'nın (Türkbank), yüzde 84,52'lik hissesinin Korkmaz Yiğit'e satışı sürecinde suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın müdahalesinin olduğu ortaya çıkmıştı. Yiğit, ihaleye girenleri tehdit ettiği ortaya çıkan Çakıcı'nın kendisini de tehdit ettiğini söyleyerek, hukuka aykırı iş yaptığını itiraf etmişti.

Olaya Başbakan Mesut Yılmaz ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Güneş Taner'in de karıştığı ortaya çıkmış TMMB'de kurulan soruşturma komisyonunun ardından Mesut Yılmaz hükümeti düşmüştü. Skandalın ardından Türkbank'ın Temmuz 2001’de bankacılık ve mevduat toplama yetkisi kaldırılmış, Ağustos 2002'de de tamamen tasfiye edilmişti.

1998 yılında organize suç örgütü lideri Sedat Peker polise verdiği ifadede ihaleye ilişkin "Türk Ticaret Bankası'nın özelleştirilmesinde Hayyam Garipoğlu'nu desteklemeyi planlıyordum. Ancak, Alaattin Çakıcı satıştan kısa bir süre önce beni telefonla arayarak Türk Ticaret Bankası'na talip olan Korkmaz Yiğit'e destek verdiğini söyledi. Artırmaya katılan birinin yanında olup olmadığımı sordu. Bunun üzerine özelleştirme işinde Hayyam Garipoğlu'ndan desteğimi çektim" demişti.