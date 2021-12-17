Türkan Saylan'ı hedef alan AKP'li meclis üyesine ÇYDD'den yanıt

Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde AKP ve CHP grubu arasında Türkan Saylan isminin bir sokağa verilmesi konusu sert tartışma yaşanmıştı.

CHP'li Meclis Üyesi Murat Cirav oturumun sokak isimlendirmeleri maddelerinin görüşüldüğü bölümde söz alarak Türkan Saylan'ın isminin Beşiktaş'ta bir sokağa verilmesine ilişkin teklifin Harita Komisyonu'nda bir yıldır beklediğini belirterek nedenini sorması üzerine AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un Türkan Saylan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.

AKP'li Gökkuş "Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Hiç lafımızı esirgemiyoruz. Türkan Saylan bu memleketin ortak değerlerine hakaret eden biridir. Biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacak" demişti.

Gökkuş ayrıca "Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) konuya ilişkin bir açıklama yaptı. ÇYDD'nin yazılı açıklamasında "AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un konu hakkında yaptığı açıklamayı ve Türkan Saylan için kullandığı hadsiz beyanları şiddetle kınıyor ve iade ediyoruz!" denildi.

ÇYDD'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Unutulmamalıdır ki, Türkan Saylan sadece bir tıp doktoru değil, bilim insanı, yazar ve eğitimci kimliklerinin yanı sıra gerçek bir yurtsever olarak ülkemizin her kesimine yardım eli uzatmış, yaptığı öncü çalışmalarla toplumda bir aydınlanma ve çağdaşlaşma idealizmi yaratmıştır. Türkan Saylan "ortak değerlere saygı duymayan" bir kişi değil, ömrü boyunca toplumda 'ortak değerler' yaratmak için çalışan bir aydındır.

Türkan Saylan bir toplum önderidir ve Türk Halkı tarafından çok büyük bir saygı ve sevgi görmüş, toplumun ortak bir değeri olmuştur. Türkan Saylan'ı anlamamış olanların, O'nun yıllar önce yaptığı uyarıları görmemiş olanların ülkemizi getirdiği siyasal, ekonomik ve toplumsal durum ortadadır.

Böyle bir tutum karşısında bu kişilerin Türkan Hoca'yı anlamasını beklemek boşunadır ancak hayatını Anadolu çocuklarının eğitimine adamış Türkan Saylan'a ve ülkemiz için yaptıklarına hepimiz saygı duymak zorundayız.

ÇYDD'nin unutulmaz Genel Başkanı ve ülkemizin gururu Prof. Dr. Türkan Saylan hakkındaki haddini aşan beyanlar hakkında yasal süreç başlatacağız.

Laik ve demokratik Cumhuriyetimizin değerlerine zarar veren bu söylemler karşısında durmaya ve tarih sayfalarında her zaman idealleri, yaptıkları ve kişiliğiyle yer alan Türkan Saylan'ın ışığı altında çağdaş bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."