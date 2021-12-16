AKP'li meclis üyesi Türkan Saylan'ı hedef aldı: 'İsmini hiçbir yere vermeyeceğiz'

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ın isminin Beşiktaş’ta bir sokağa verilmesinin AKP'li üyelerce Harita Komisyonu'nda bir yıldır bekletilmesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde tartışma konusu oldu.

CHP Meclis üyesi Murat Cirav, Türkan Saylan'ın isminin sokağa verilmesine ilişkin teklifin neden komisyonda bekletildiğini sordu.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise Türkan Saylan isminin bir sokağa verilmemesi tavırlarının siyasi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kaldı ki Murat Bey'e çok açık söyleyelim biz Türkan Saylan'ın toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir ve bu sebeple de bakın hiç lafımızı esirgemiyoruz, Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret edendir. Biz burada olduğumuz sürece, AKP çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır."

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP'li Gökkuş'a tepki göstererek, bunun aynı zamanda bir itiraf olduğunu belirtti. Balyalı, şöyle konuştu:

"İsminin komisyonda niye bir seneden beri bekletildiğinin sebebini ve itirafını kulaklarımızla duymuş olduk, şahit olduk. 'Toplumun çoğunluğunun ortak değerlerine saygı duymayan birisidir' diyor Türkan Saylan için. Aynen FETÖ'cülerin sözleri bunlar. FETÖ'cüler bu sözlerle Türkan Saylan'ı cezaevine attırdılar. O operasyonlar onun için yapıldı. FETÖ'nün sözlerinin İBB Meclisi'nde tekrar tekrar itirafıdır bu. Sonuna kadar da siyasidir. Türkan Saylan'ın isminin verilmemesi az önce duyduğumuzu itiraftaki gibi sonuna kadar siyasidir. Bunun teknikle, taktikle falan bir ilişkisi yoktur. Siyasi düşüncelerine uymadığı için Türkan Saylan'a düşmanlık yapıyorlar. Bu sözler FETÖ'nün sözlerinin ta kendisidir."

AKP'li Gökkuş yeniden söz alarak, "FETÖ'nün sözleri lafını aynen Tarık Bey'e iade ediyorum. FETÖ kimlerle beraber hareket ediyor, kimi destekliyor? Onu çok iyi biliyorlar. Bugün FETÖ'cülerle kol kola olanlar kendileridir. Türkan Saylan'ın kim olduğunu söyleyeyim. Evet tavrımız siyasi bir tavırdır. Biz bu kişinin ismini burada bulunduğumuz sürece hiçbir yere vermeyeceğiz. Tavrımız siyasi bir tavırdır" dedi.

CHP'li Balyalı tekrar söz olarak, "Yani geçmişte FETÖ'yle ortak olan bugün başka yerlere sığınmasını da gerçekten enteresan olarak buluyoruz, ama normal. Olur bunlar tabii siyasette, ama şunu ben tabii bir gurur vesilesi olarak görüyorum. Geçmişte 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen o püsküllüyü önder alanların bugün Türkan Saylan'a karşı olmasından daha doğal bir şey yok" diye konuştu. (ANKA)