Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği'nden yapılan açıklamada "İBB Meclisi toplantısında Türkan Saylan hakkında yapılan olumsuz açıklamalar bizleri derinden sarsmıştır" denildi.

Dernek, Saylan'ın evinin bulunduğu sokağın adının Türkan Saylan Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin en kısa sürede gerçekleştirilmesini dilediğini duyurarak konunun takipçisi olacağını açıkladı.

Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği'nden yapılan açıklamada Türkan Saylan'ın yaşamı boyunca memleket sevdalısı olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği ve Arnavutköy Muhtarlığı 2020 yılında Prof. Dr. Türkan Saylan’ın anısına saygımızın bir ifadesi olarak Türkan Saylan’ın evinin bulunduğu Arnavutköy’deki Karakavak Sokak’ın isminin Türkan Saylan Sokağı olarak değiştirilmesini talep etmişti. Beşiktaş Belediye Meclisi’nin onayladığı bu kararın kesinleşmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onayı gerekiyordu. Geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir kabul edilmeyen bu kararla ilgili İBB Meclisi toplantısında Türkan Saylan hakkında yapılan olumsuz açıklamalar bizleri derinden sarsmıştır.

Arnavutköy’deki tarihi ve kültürel değerlerin korunması için yaptığımız çalışmalarda büyük desteğini gördüğümüz Türkan Saylan yaşamı boyunca memleket sevdalısı olmuştur, özellikle tıp ve eğitim alanlarındaki çalışmalarıyla her görüşten milyonlarca yurttaş tarafından çok büyük saygı ve sevgi görmüştür. Talebimizin en kısa sürede gerçekleşmesini diliyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."

Ne olmuştu?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ın isminin Beşiktaş’ta bir sokağa verilmesinin AKP'li üyelerce Harita Komisyonu'nda bir yıldır bekletilmesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde tartışma konusu olmuştu.

İBB Meclisi'nde AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş Türkan Saylan için "Toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret edendir. Biz burada olduğumuz sürece, AKP çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır" sözlerini sarf etmişti.