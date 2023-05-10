Türkan Elçi'den Yeni Şafak'a tepki: 'CHP rozetini taktığım günden beri bu yalanı döndürüyorsunuz'

Diyarbakır'da 2015 yılında uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi, CHP İstanbul Milletvekili adayı Türkan Elçi, kendisini kullanmadığı ifadeler üzerinden hedef alan Yeni Şafak gazetesine tepki gösterdi. Elçi, "CHP rozetini taktığım günden beri bu yalanı döndürüyorsunuz" dedi.

Yeni Şafak, CHP İstanbul 3. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı olan Türkan Elçi’nin, “PKK, terör örgütü değildir” dediğini iddia eden bir haber paylaştı.

Haberin Twitter ekran görüntüsünü paylaşan Türkan Elçi, şu ifadelerle tepki gösterdi:

"CHP rozetini taktığım günden beri bu yalanı döndürüyorsunuz. Morgda eşimin yattığı bir anda hiçbir derdim yokmuş gibi 'PKK terör örgütü değil' sloganı atmışım. O anı hatırlıyorum 'Kim vurdu' demiştim. Yüzlerce kamera vardı biri göstersin, hepimiz ne dediğimi bilelim. Morgun önündeki görüntülere ilişkin açıklama yapmaktan hicap duydum. Veya o an dışında nerede bu yönde bir açıklamam olmuş kaynak göstersinler. Karanlıkta kurguladığınız iftiralarınızla hedef göstermelerinizle meşhursunuz. Aydınlık yüzü görmeyesiniz."