Erdoğan miting kürsüsünde Kılıçdaroğlu ile ilgili gerçek dışı haber gösterdi

Erdoğan'ın miting kürsüsünden 'Kılıçdaroğlu SSK'yi batırdı' diyerek paylaştığı haber kupürünün, iddianın aksine Kılıçdaroğlu'nun kurumdaki yolsuzluğu ifşa etmesi hakkında olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aydın mitinginde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SSK'yi dolandırdığını' iddia ederek bir gazete kupürünün yer aldığı videoyu paylaştı. Teyit.org yaptığı inceleme sonucunda Erdoğan'ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

1 Mayıs 1996 tarihli habere ilişkin incelemede hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginde kullandığı videoda görünen gazete kupürü, Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı dolandırdığını göstermiyor. Habere göre SSK’daki dolandırıcılardan şikayetçi olan Kılıçdaroğlu'nun kendisi, suçlu bulunan firma ise Sa-San."

Haber

Erdoğan'dan darbe göndermesi: 'Pazar günü rövanşı alıyor muyuz?'