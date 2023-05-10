Erdoğan miting kürsüsünde Kılıçdaroğlu ile ilgili gerçek dışı haber gösterdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aydın mitinginde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SSK'yi dolandırdığını' iddia ederek bir gazete kupürünün yer aldığı videoyu paylaştı. Teyit.org yaptığı inceleme sonucunda Erdoğan'ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

1 Mayıs 1996 tarihli habere ilişkin incelemede hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginde kullandığı videoda görünen gazete kupürü, Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı dolandırdığını göstermiyor. Habere göre SSK’daki dolandırıcılardan şikayetçi olan Kılıçdaroğlu'nun kendisi, suçlu bulunan firma ise Sa-San."