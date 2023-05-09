Erdoğan'dan darbe göndermesi: 'Pazar günü rövanşı alıyor muyuz?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.
Aynı zamanda eski Başbakan Adnan Menderes'in memleketi olan Aydın'da 27 Mayıs darbesine değinen Erdoğan, Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950 seçimlerinin de 14 Mayıs tarihinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu pazar gerçekleşecek seçimlerle benzerlik kurdu.
AKP'nin sandıktan zaferle çıkması gerektiğini belirten Erdoğan, kalabalığa ''27 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz?" diye sordu.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
- 14 Mayıs'tan zaferle çıkmak zorundayız. Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz. Tercihlerinizi ya PKK ve FETÖ ile birlikte yürüyenlerden ya da terörle mücadele edenlerden yana kullanacaksınız.
- Menderes'i idama götürenler kimlerdi? O günün CHP'si. Şu andakilerin ondan farkı var mı? Aynı. Bunlar sadece masanın etrafında fırıldak çeviriyorlar. Bunlarda fırıldak, yalan çok.
- 14 Mayıs 1950 Menderes'in 'Yeter söz milletindir.' diyerek başladığı yolculuğu 27 Mayıs darbesiyle son buldu. 27 Mayıs sıradan bir darbe asla değildir. 27 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? 27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir baş aktörü de CHP'nin milli şefidir.
- Bay Bay Kemal torununu SGK'ya kaydediyor. Ya bunlar hırsız. Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanamamak dahil her türlü skandalın olduğu defolu bir şahsa yetki verir miyiz?
- Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.