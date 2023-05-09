Erdoğan'dan darbe göndermesi: 'Pazar günü rövanşı alıyor muyuz?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

Aynı zamanda eski Başbakan Adnan Menderes'in memleketi olan Aydın'da 27 Mayıs darbesine değinen Erdoğan, Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950 seçimlerinin de 14 Mayıs tarihinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu pazar gerçekleşecek seçimlerle benzerlik kurdu.

AKP'nin sandıktan zaferle çıkması gerektiğini belirten Erdoğan, kalabalığa ''27 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz?" diye sordu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle: