Türkan Elçi: Türkiye'de adalet arayışları kriminalize edilmek isteniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), toplumsal davaları takip etmek amacıyla ‘Dava Takip Komisyonu’ kurdu.

Komisyonda 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken başından silahla vurularak öldürülen dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de yer alıyor.

14 Mayıs seçimlerinde CHP'den İstanbul Milletvekili seçilerek Meclis'e giren Elçi, “Dava Takip Komisyonu'nda yer almanın benim açımdan birbirinden farklı anlamlar taşıdığını söyleyebilirim. Bir yanıyla benim için acıtıcı, incitici, zor bir tarafı var. Çünkü yaşanan bir mağduriyette, kendi mağduriyetinizle bir kez daha karşılaşabiliyorsunuz” dedi. Elçi "Türkiye'de adalet arayışları, sistematik olarak kriminalize edilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

Komisyona ilişkin açıklamalarda bulunan Türkan Elçi, şunları söyledi:

"Dava Takip Komisyonu'nda sadece vekiller yer alıyor. Daha etkili sonuca ulaşabilmek için davaları kendi aramızda iş bölümü yaparak takip edeceğiz. Bazı davaların yerinde takibi için duruşma salonlarında bulunmamız gerekecek. Güvenilir, doğru, tarafsız verilere ulaşmak için ilgili yerlerle iletişim içinde olmaya da ayrıca özen göstereceğiz. Dava Takip Komisyonu'nda yer almanın benim açımdan birbirinden farklı anlamlar taşıdığını söyleyebilirim. Bir yanıyla benim için acıtıcı, incitici, zor bir tarafı var. Çünkü yaşanan bir mağduriyette, kendi mağduriyetinizle bir kez daha karşılaşabiliyorsunuz. Devam eden, kapanmayan acılara 'kapanmayan yara' deyimini kullanırız. İşte tam da böyle bir tabirle kendi mağduriyetinize benzer bir mağduriyette yaranın kapanmadığını, devam ettiğini fark ediyorsunuz." (ANKA)