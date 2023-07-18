Kaza değil cinayet: Polisten kaçan sürücü bisikletli Doğanay Güzelgün'ü öldürdü

İstanbul Kadıköy'de Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü sabah saat 5.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doğanay'ın arkadaşları ise gözaltına alınan kişinin cinayeti işleyen sürücü olmadığını açıklayıp "Gözaltına alındığı söylenilen kişi asıl şüpheli değil cinayeti üstlenmek için gelen şahıstır" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda hayatını kaybeden Güzelgün'ün arkadaşları "İçinden uyuşturucu malzemelerinin çıktığı şüpheli bir profile sahip siyah aracın çevirmelerce durdurulmamış olduğunu görmekteyiz" dedi.

'Bıçak kemiğe dayandı'

Olayla ilgili basın açıklaması gerçekleştiren Doğanay'ın arkadaşları "Bu basit bir trafik kazası değil bir cinayettir" dedi. Yapılan açıklamada "Bu ve benzeri bisiklet sürücülerinin öldüğü ve ağır yaralandığı olayların sayısı ve yoğunluğu, bisiklete hem spor hem de ulaşım aracı olarak gönül vermiş bizleri artık usandırmıştır. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Yaptırımların caydırıcı bir şekle uyarlanması, şehirlerin insan hayatını göz önünde tutarak geliştirilmesi zaruridir" denildi.

Doğanay'ın arkadaşları cinayet aydınlatana kadar Bostancı şubesi polis merkezi amirliği önünde bekleyişlerini gerçekleştireceklerini duyurdu.

Ayrıca bisiklet sürücüleri Twitter hesaplarından yaşanan cinayete ilişkin kamuoyu yaratmaya çalışıyor.

Yapılan basın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bugün 18 Temmuz Salı günü, bisikletçi dostumuz Doğanay'ı bir trafik cinayetinde kaybettik.

05:30'da Bostancı'da toplanarak toplu sürüş gerçekleştirmek üzere hareket etmek üzereyken yanımızdan çok hızlı bir biçimde ivmelenerek geçen siyah aracın 50 metre ileride bisiklet sürücüsü Doğanay'a çarpması ile çıkardığı gürültü hepimizin yüreğini parçalamıştır. Bu basit bir trafik kazası değil bir cinayettir.

Çarpan şahıs araçtan inerek olay mahallinden kaçmıştır. 15 dakika geçmeden ise yerine bir başka şahsın çarpan kişi olduğunu iddia ederek teslim olmak istemiştir. Araçta uyuşturucu tüketimi için kullanılan malzemeler bulunmuştur.

Cinayet başkası tarafından üstlenmek istenmiştir. Gözaltına alındığı söylenilen kişi asıl şüpheli değil cinayeti üstlenmek için gelen şahıstır.

05:00 sularında sahil yolundan geçen sayısı az olmakla birlikte trafik polisleri çevirme yapmaktadır. Ancak içinden uyuşturucu malzemelerinin çıktığı şüpheli bir profile sahip siyah aracın çevirmelerce durdurulmamış olduğunu görmekteyiz. Kamu güvenliği açısından en ufak bir ihmalin dahi ivedelikle soruşturulması gerekmektedir. İlgilileri görevlerinin başına çağırıyoruz.

Son olarak bu ve benzeri bisiklet sürücülerinin öldüğü ve ağır yaralandığı olayların sayısı ve yoğunluğu, bisiklete hem spor hem de ulaşım aracı olarak gönül vermiş bizleri artık usandırmıştır. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Yaptırımların caydırıcı bir şekle uyarlanması, şehirlerin insan hayatını göz önünde tutarak geliştirilmesi zaruridir.

Kaybettiğimiz Doğanay kardeşimizin ailesine büyük sabır diliyoruz."