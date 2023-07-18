MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı

Ankara Mamak'ta Büyük Kayaş Caddesi üzerinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kapsül fabrikası mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, ilk bilgilere göre 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Geçen ay 5 işçi yaşamını yitirmişti

Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda geçen ay da patlama meydana gelmişti.

Patlamada 5 işçi yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklanmıştı.