MKE roket fabrikasında patlama: 5 işçi yaşamını yitirdi

Ankara Elmadağ'da, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana gelmişti. Fabrikada yaralananlar olduğu, bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise "Bize gelen ilk bilgilere göre 5 işçi hayatını kaybetti" denildi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Patlamada yaralılar olduğu da belirtildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor. Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.