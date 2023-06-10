Ankara Elmadağ'daki MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama sesi duyuldu.
Patlama sonrası fabrika alanında dumanlar yükseldi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara'daki MKE fabrikasında patlama sonrası dumanlar yükseldi
Ankara Elmadağ'daki MKE fabrikasında patlama sesi duyuldu.
Haber Merkezi
Ankara Elmadağ'daki MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama sesi duyuldu.
Patlama sonrası fabrika alanında dumanlar yükseldi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.