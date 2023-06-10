Ankara'daki MKE fabrikasında patlama sonrası dumanlar yükseldi

Ankara Elmadağ'daki MKE fabrikasında patlama sesi duyuldu.

Haber Merkezi

Ankara Elmadağ'daki MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama sesi duyuldu.

Patlama sonrası fabrika alanında dumanlar yükseldi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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