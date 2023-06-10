'Erdoğan en kısa zamanda ameliyata alınacak' denildi, yanıt geldi

Gazeteci Can Ataklı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddialarda bulundu.
Ataklı, "Erdoğan yeni bir ameliyata hazırlanıyor Doktorları en kısa zamanda bir operasyon yapılması gerektiğini söylediler Ameliyattan sonra Erdoğan’ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini öğrendim" dedi.
Ataklı'nın bu açıklaması sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir" açıklaması geldi.