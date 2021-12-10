Türk yetkili, Erdoğan'ın planını Bloomberg'e açıkladı

ABD menşeli yayın organına anomim olarak konuşan bir üst düzey Türk yetkili, Ankara'nın Kiev'e SİHA satmasına rağmen, Türkiye'nin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'yla karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi.

Bloomberg, "ülkenin dış politikasına aşina olan yetkili"ye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin ABD'yle Ukrayna konusundaki adımları koordine etmediğini ve kendi çıkarlarını korumak için bağımsız hareket ettiğini yazdı.

Yetkili, Türkiye'nin Rusya'yla askeri olarak yüzleşmek konusundaki isteksizliğinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika manevrasıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Satılan İHA'lar 'Rusya'ya karşı koymada yararlıymış'

Öte yandan Bloomberg'e konuşan yetkili, Ukrayna'yla gelişen savunma sanayi ilişkilerinin Türkiye'ye bölgedeki "Rus eylemlerine karşı koyma girişiminde yararlı bir kaldıraç sağladığını" öne sürdü.