Psaki Rusya'nın kendi sınırındaki hareketlerini 'Ukrayna'ya saldırganlık' ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev'in Rusça konuşulan birkaç özerk şehre karşı yedi yıldır sürdürdüğü savaşın bir soykırımı andırdığı yönündeki yorumları sorulduğunda ABD Başkanlığı Sözcüsü Jen Psaki'den "Buradaki saldırganlık Rus tarafında, askeri yığınak Rus tarafında" yanıtı geldi.

Psaki, dün Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte "Ruslar, dünya çapında ve doğu kanat ülkelerinde yanlış bilgi sağlama yollarıyla tanınıyorlar" diyerek Kiev'in Donbass'taki savaşına ilişkin ABD'nin bakış açısını belirtti.

Biden-Zelenskiy görüşmesi

Basın açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesini bitirmesinden birkaç dakika sonra geldi. Zelenskiy'nin ofisine göre Biden, Ukrayna'ya "her an savaşabileceği" kadar silah vermeye devam etme sözü verdi. Görüşmede ayrıca ABD'nin Kiev'e "devam eden hibrit saldırganlıkla" mücadele etmesi için güvenlik, mali ve siyasi destek sağlamasının yolları tartışıldı.

ABD, Ukrayna ve Batı basını Rusya'nın kendi toprakları içerisinde askeri konuşlandırmalarını "Ukrayna'nın işgalinin bir başlangıcı" olarak nitelendirdi. Ancak Moskova iddiaları reddetti. Askerler, yaygın olarak iddia edildiği gibi hemen Ukrayna sınırında değil, sınırdan 225 km uzakta bulunuyor. Aynı iddialar Batı tarafından Nisan ayında da dillendirilmişti.

Arka plan

2014'te ABD güdümlü gerçekleşen hükümet darbesinin ardından Kiev aşırı sağcıların eline geçmişti. Yeni gelen hükümetin Rusça konuşan azınlığı hedef alan politikalar başlatması ve doğu kanadında askeri yığınak başlatması Donetsk ve Lugansk kentlerinde isyanla sonuçlanmıştı. Donbass kentleri Kiev'den bağımsızlıklarını ilan ederken güneydeki Kırım da önce bağımsızlığını ilan etti, ardından referandumda Rusya Federasyonu'na katılma kararı aldı.

Kiev, AB ve ABD referandumu tanımayı reddetti ve Rusya'nın yarımadayı yasadışı ve agresif bir şekilde işgal ettiğini öne sürdü. Kiev Kırım'a dokunmazken Donbass kentlerine karşı uzun süredir kanlı bir savaş yürütüyor.