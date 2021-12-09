ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmediklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Biden, "Ukrayna'ya asker gönderme konusunu masaya yatırmadık" dedi.

Biden, salı günü görüştüğü Putin'e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının "ciddi sonuçları olacağını ve ABD'nin Ukrayna ordusuna "savunma imkanları" sağlayacağını söylemişti.

Biden, ayrıca Ukrayna gündemine ilişkin Rusya'yla en az 4 NATO üyesi ülkeyle birlikte "daha üst düzey" görüşme yapmayı umduğunu söylemişti.

Biden'ın bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşmesi bekleniyor.