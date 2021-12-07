Beyaz Saray'dan Biden, Putin görüşmesi sonrası açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesinde Washington'un Ukrayna'nın 'egemenliğine olan desteğini teyit ettiğini' söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, düzenlediği basın toplantısında Biden'ın Putin'e karşı 'net olduğunu' ve 'ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine olan desteğini teyit ettiğini' belirtti.

"ABD, Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı verdiğine hala inanmıyor" diyen Sullivan, "Biden, Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD'in Kiev'e ilave savunma yardımı yapacağını söyledi" ifadelerini kullandı.