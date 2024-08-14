Türk-İş ve Hak-İş'ten 5 ilde miting kararı: Talepler ek protokol ve vergiyle sınırlandırıldı

İşçiler yüksek enflasyon ve dayatılan kemer sıkma politikası karşısında ezilirken, üç işçi konfederasyonu Türk-İş, DİSK, Hak-İş 9 Temmuz’da ortak basın toplantısı düzenlemiş ve acil asgari ücret artışı istemişti.

Üç konfederasyon o gün yaptıkları ortak açıklamayla sıraladıkları 10 maddelik talep listesinin takipçisi olmadı, işçiler yılın ikinci yarısında asgari ücrete zam yapılmadan girdi.

İşçilerin geçim sıkıntısı dayanılmaz hale gelirken tabandan gelen baskıyla Türk-İş ve Hak-İş Ağustos ayı sonunda ve Eylül başında bazı kentlerde mitingler düzenleme kararı aldı.

Ancak talepler kamu işçileri için ek protokol yapılmasına ve “vergide adalet” başlığına daraltılmış görünüyor.

DİSK ise henüz bir eylem takvimi açıklamış değil.

Türk-İş'ten Çerkezköy ve Zonguldak'ta miting

Geçtiğimiz hafta Başkanlar Kurulu’nu toplayan Türk-İş bölge toplantıları yapma kararı almıştı. Adana’da ve Diyarbakır’daki bölge toplantılarında konuşan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 20 Ağustos’ta 81 il ve bölge temsilcileriyle kitlesel bir basın açıklaması yapacaklarını, 26 Ağustos’ta Çerkezköy’de, 3 Eylül’de de Zonguldak’ta kitlesel miting yapacaklarını söyledi.

Hak-İş Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep'te olacak

Hak-İş Konfederasyonu önceki gün yönetim kurulu toplantısında üç ilde miting yapma kararı aldığını duyurdu.

Konfederasyondan yapılan açıklamada "vergi adaletsizliği, ek protokol zam talebi, işten çıkarmalar, sendikal baskılar, kayıt dışı istihdam, işsizlik, örgütlenmenin önündeki engeller ve iş kazaları" başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin talepleri dile getirmek amacıyla mitingler gerçekleştireceği belirtildi.

Hak-İş 23 Ağustos'ta Kayseri'de, 5 Eylül'de Kocaeli'nde ve 13 Eylül'de Gaziantep'te miting düzenleyecek.