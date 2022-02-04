Türk Telekom'un paralarının kimlere gittiğini açıkladı

2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom hakkında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Asrın yolsuzluğu ile halk 30 milyar dolar soyuldu. Saad Hariri, bu milletten aldığı paraları Güney Afrikalı bikini mankeni Candice Van der Merwe'ye yedirdi'' dedi.

Türk Telekom'u satın alan Hariri ailesi fertlerinden Saad Hariri'nin, Seyşel adalarında tanıştığı manken Merwe'ye 16 milyon dolar verdiği mahkeme kayıtları ile ortaya çıkmıştı. Öte yandan Merwe'nin de 10 milyon dolara okyanus manzaralı bir villa satın aldığı belirlenmişti.

Konuya ilişkin CHP'li Erdoğdu şunları söyledi:

“2005 yılında Telekom yok fiyatına ve yüzde 55'i 6,5 milyar dolara Hariri ailesi ile Saad Hariri'ye satıldı. Saad Hariri, bu milletten aldığı paraları Güney Afrikalı bikini mankeni Candice Merwe'ye 16 milyon dolar nakit, 10 milyon dolar da gayrimenkul olarak yedirdi. Telekom'u 6,5 milyar dolara sattık; 4,5 milyar dolarını bankalarımızdan kredi kullandılar. Kredisini, satın alınmasını bankalar ödedi. Telekom'dan 12,5 milyar dolar para çekildi.''

Önerge üzerine konuşan AKP Kars Milletvekili ve Ulaştırma eski Bakanı Ahmet Arslan'sa Türk Telekom özelleştirmesinin haklı olduğunu savundu.

Özelleştirme adı altında büyük soygunun tarihi

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi, 16 yıl önce 6.5 milyar dolara Lübnanlı Hariri ailesi ve Suudi ortaklığındaki Oger Telekom’a satılmıştı.

Satışla birlikte Türk Telekom’la sonradan adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olan Telekomünikasyon Kurumu arasında bir imtiyaz anlaşması imzalanmış bu anlaşmayla devlete ait olan bütün iletişim şebekesi ve teçhizatı 21 yıllığına Oger Telekom'a devredilmişti. Sözleşme sonunda Oger, şebeke ve teçhizatı kullanılabilir halde ve şirketi de borçsuz bir şekilde devlete iade edecekti. Ancak Oger Telekom 13 yılın ardından milyarlarca dolar batık kredi bırakarak Türkiye’yi terk etti.

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi satıldığı gün kasasında 2 milyar dolar vardı. 2005-2015 arasında Türk Telekom 14 milyar dolar net kâr elde etti. 2016’ya dek 12,6 milyar dolar temettü ödendi. Hariri’nin Oger şirketi bunun 7 milyar dolarını aldı.

Bu süre diliminde Oger, Türk Telekom’u borçlandırmaya da başladı. Satılırken borcu bulunmayan şirket 11 yılın ardından 3,5 milyar dolar borca girdi. Üstelik bu borçlar dövize bağlı ve değişken faizli haldeydi, yani Türk Lirasının hızlı düşüşü borçları olumsuz anlamda etkiliyordu.

Öte yandan Oger şirketi, özelleştirme parasını da ödemezken sadece ilk 1,4 milyarlık ilk ödemeyi ve sonraki 600 milyonluk iki taksiti 2013’te ödedi. Böylelikle Hariri ailesi 7 milyar temettüyü ve kasadaki 2 milyar lirayı almış oldu ama borcunun yarısını bile ödemedi.

Oger, özelleştirme bedeli için yurt dışından borç olarak ararken bu çalışma sonuçsuz kalmış, bunun üzerine Türk bankalarına Oger’e 4,75 milyar dolar borç verdirilmişti.

Güney Afrikalı mankenle olan hukuğuyla gündeme gelen Saad Hariri'yse sadece Türkiye'de devleti ve bankaları soymasıyla değil, Lübnan'ı soymasıyla da biliniyor.

Lübnan’da ekonomik krizin ve eylemlerin patlak verdiği 2019 yılında büyük para transferleriyle gündeme gelen Hariri'nin Candice van der Merwe’yle olan mali ilişkisi büyük tepki toplamıştı. ABD menşeli New York Times, 2 Ekim 2019’da yayımladığı haberde, Hariri’nin van der Merwe'ye 2013’ten bu düzenli para yolladığını Güney Afrika’daki mahkeme kayıtlarından elde ettiğini yazmıştı.

Lübnan’da 17 Ekim 2019 pahalılığa ve yolsuluğa karşı kitlesel eylemler başlamış, halkın yolsuzlukla suçladığı Hariri protestolar başladıktan 12 gün sonra istifa etmişti.