Türk Telekom uzaktan çalışmayı kalıcılaştırıyor

Şirketler salgın sırasında geçtikleri uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirme adımlarına devam ediyor. "Kişiye özel çalışma modeli" adıyla esnek çalışma modeline geçeceğini duyuran son şirket Türk Telekom oldu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından çalışanlara gönderilen mektupta şirketin salgın döneminde geçtiği uzaktan çalışma modelini kalıcılaştırma adımları attığı ifade edildi.

Türk Telekom'un uzaktan çalışma kararını "en hızlı uygulayan" şirketlerden olduğu belirtilen mektupta "Salgınla beraber oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda uyguladığımız bu çalışma düzenini kalıcı hale getirecek yeni bir çalışma modeline geçiyoruz" denildi.

Yeni modeli "Kişiye Özel Çalışma Modeli" diye niteleyen Önal, bu modelle "çalışan bağlılığı ve motivasyonunu da en üst seviyeye çıkarma"yı amaçladıklarını kaydetti.

Mektupta "Mobil, ofis, hibrit ve uzaktan olmak üzere dört temel çatı altında kurguladığımız yeni çalışma modelimize, ilgili ekiplerimizin koordinasyonunda kademeli olarak geçiş yapıyoruz" denildi.