Türk Tabipleri Birliği'nden Türkiye Komünist Partisi'ne ziyaret

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) bir ziyarette bulundu.

TTB'nin İstanbul'dan Ankara'ya başlatacağı 'Beyaz Yürüyüş'e dair bilgi veren TTB heyeti adına konuşan TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sağlık emekçilerinin salgınla birlikte çalışma koşullarının ağırlaştığını, ülke genelinde yaşanan krizin tüm emekçileri etkilediğini belirtti ve birlikte mücadelenin önemini dile getirdi.

TTB heyetine ziyaret ve bilgilendirme için teşekkür eden TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz, sağlık emekçilerinin haklı mücadelesinin yanında ve bu mücadelenin bir parçası olduklarını belirtti.

Ziyarette TTB adına Şebnem Korur Fincancı'nın yanı sıra TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ve TTB Merkez Konsey Üyesi Deniz Erdoğdu yer aldı.

TKP adına ise ziyarette Ozan Yılmaz'ın yanı sıra Parti Merkez Konseyi üyeleri Erhan Nalçacı ve Ali Ufuk Arikan yer aldı.

Karşılıklı fikir alışverişi ve değerlendirmenin yapıldığı ziyaret başarı dileğiyle son buldu.