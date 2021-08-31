Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı yaşamını yitirdi

Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay, "Türk sanat müziğinin usta ismi Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı'yı maalesef kaybettik. Tavrı ve bilgisi ile ekol olmuş sanatçımızın mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

İnci Çayırlı kimdir?

İnci Çayırlı, 1935'te İstanbul'da doğdu. Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olarak göreve başladı.

İstanbul Radyosu'nda da çalışan sanatçı, bir dönem Münir Nurettin Selçuk'un korosunda yer aldı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyeliği yapan İnci Çayırlı, 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği korosunun kurucu şeflerinden oldu. 1995'te bu görevinden ayrıldı. Kültür Bakanlığı 1998 yılında sanatçıya devlet sanatçısı unvanı verdi.