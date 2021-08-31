Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından bir açıklama yayımladı.

NHKM açıklamasında, "Arkasında sayısız öğrenci, büyük bir birikim ve bir tiyatro geleneği bırakan Ferhan Şensoy'un özlediği aydınlık yurt ve insanlığa mutlaka ulaşacağız. O aydınlıkta onun da aklı ve emeğinin yeri olacak" denildi.

Açıklama şöyle:

"Tiyatro ve sinema oyuncusu; roman, deneme ve senaryo yazarı; Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun kurucusu ve oyuncusu, bir aydınlanmacı ve çok sevgili dostumuz, ağabeyimiz Ferhan Şensoy'un hayatını kaybettiğini öğrenmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz.

Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Arkasında sayısız öğrenci, büyük bir birikim ve bir tiyatro geleneği bırakan Ferhan Şensoy'un özlediği aydınlık yurt ve insanlığa mutlaka ulaşacağız. O aydınlıkta onun da aklı ve emeğinin yeri olacak.

Büyük ustayı sevgiyle hatırlayacağız."