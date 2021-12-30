Türk Metal'den Ankara'da miting

Türk Metal Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde metal patronlarının örgütü MESS'in yüzde 17 teklifine karşı mitinglerine devam ediyor.

Türk Metal'e üye metal işçileri bugün Sincan'da yapılan mitingde bir araya geldi. Mitinge MAN, Arçelik, Türk Traktör, Karel, Kabel, Bozankaya, Hidromek gibi birçok fabrikadan işçiler katıldı.

İş bırakma olmazken mitinge diğer vardiyalarda çalışanların katıldığı öğrenildi.

Türk-İş ve Hak-İş'ten sendika temsilcileri de mitinge destek verdi.

Mitingde konuşan Türk Metal Sendikası Ankara Şube Başkanı İbrahim Biçer 12 Ekim'de başlayan ve 130 bin metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücretlere yüzde 30’a yakın zam istediklerini ancak MESS'in son teklifinin yüzde 17 olduğunu belirtti. Biçer "MESS esnek çalışma, denkleştirme, deneme süresi gibi artık geride kaldığını düşündüğümüz uygulamaları yeniden masaya getirmiştir. İşte o an bizim için kırılma noktasıydı, masadan kalktık" dedi.

Arabulucu sürecinde de bir sonuç alınmaması üzerine grev kararı aldıklarını söyleyen Biçer 2 Ocak’ta Kocaeli’de yapılacak mitinge tüm metal işçilerinin aileleriyle birlikte katılmaları çağrısında bulundu.