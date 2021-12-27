Metal işkolunda grev: MESS'in teklifi kabul edilemez

Birleşik Metal-İş'le metal sektörü patronlarını temsil eden MESS arasında yapılan Grup Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin sonuncusu bugün yapıldı.

MESS, görüşmede uzlaşmadan uzak tavrını devam ettirirken bugün yapılan toplantıda, daha önce yüzde 12 olarak teklif ettiği ücret zammını ilk altı aylık dönem için yüzde 17’ye yükseltti. Bu artış oranı, ortalama ücretli bir metal işçisi için net 793 TL’ye denk geliyor.

Ancak bu "artış", işçilerin taleplerini karşılamaktan çok uzakta. Konuya ilişkin açıklama yapan Birleşik Metal-İş, "En temel gıda maddelerindeki artışı bile karşılamaktan uzak bu zam teklifinin kabul edilmesinin mümkün olamayacağı açıktır. Bu teklif metal işçilerinin sefalet ücretiyle çalışmaya devam etmesi demektir" yorumunda bulundu.

Öte yandan sendika "metal işçilerinin beklentisine yanıt vermekten çok uzak bu teklifi kabul etmediğini" belirtirken şu açıklamada bulundu:

"Sendikamız Birleşik Metal-İş, sadece kendi üyelerinin değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki her bir metal işçisinin sorumluluğunu kendi omuzlarında hissederek, bugünden itibaren bu sorumluluğun gereğini yapacaktır.

MESS’in yapmış olduğu yeni ücret teklifi ile bu sözleşmenin masa da bitme olasılığı zayıflamıştır.

Bunun anlamı metal işçilerini greve davet etmektir.

Resmi arabulucu raporu 23 Aralık günü sendikamıza ulaşmış olup, süreç grev aşamasındadır.

Bundan sonra 6 işgünü öncesinden MESS’e tebliğ edilerek greve çıkılabilecektir. İşyerlerinin greve çıkma tarihlerinin belirlenmesi Sendikamızın gündemindedir.

Metal işçileri haklarını alana kadar mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerdir."