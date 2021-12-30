Türk-İş'ten Erdoğan'a ziyaret

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Beştepe'de yapılan görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.

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