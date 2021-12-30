AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Beştepe'de yapılan görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.
Aslı İnanmışık
Türk-İş'ten Erdoğan'a ziyaret
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Beştepe'de yapılan görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.