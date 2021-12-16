Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücrete ilişkin "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "2022 asgari ücret belli oldu, hayırlı olsun" dedi.