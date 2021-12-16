Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Asgari ücretin resmen açıklanmasından önce Türk-İş'ten açıklama geldi.

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Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücrete ilişkin "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "2022 asgari ücret belli oldu, hayırlı olsun" dedi.

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