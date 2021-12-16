Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücrete ilişkin "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandı.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "2022 asgari ücret belli oldu, hayırlı olsun" dedi.
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Asgari ücretin resmen açıklanmasından önce Türk-İş'ten açıklama geldi.
Haber Merkezi
Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücrete ilişkin "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandı.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "2022 asgari ücret belli oldu, hayırlı olsun" dedi.