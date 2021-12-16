Merkez Bankası faiz indirdi ve 'artık düşürülmeyecek' denildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, politika faizinde 100 baz puan indirim oldu. Böylelikle politika faizi yüzde 14'e çekildi.
TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son Para Politikası Kurulu (PPK) kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı Aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.
Açıklamada "Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir." denilerek bir süre faiz indirimlerinin devam etmeyeceği ilan edildi.
Merkez Bankası'nın açıklaması
"TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir" denilen açıklamada şunlar kaydedildi: