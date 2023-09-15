Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne Arap Dili ve Edebiyatı profesörü rektör olarak atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedi üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre havacılık eğitimi veren Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne rektör olarak Arap Dili ve Edebiyatı Profesörü Rahmi Er atandı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Rahmi Er'in getirilmesi tartışma konusu oldu. Zira söz konusu üniversitede Hava Ulaştırma Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi gibi fakültelerin; Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği gibi bölümler yer alıyor.

Üniversitenin internet sitesindeki "Hakkında" bölümünde de "Atatürk’ün attığı çağdaş temel üzerinde, 'Havacılık ve Uzay' alanında bilimselliğe dayalı ve nitelikli eğitim ve araştırma programlarına sahip, yarattığı fark ile geleceğe yön veren bölge ve dünyada sayılı bir araştırma üniversitesi olmaktır" ifadeleri bulunuyor.

Akademik yaşamında fen yok

Aynı zamanda YÖK üyesi olan Prof. Dr. Er ise Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ve doktorasını Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında yapmış. YÖK'ün internet sitesine göre Er , Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Er, Ankara Üniversitesi’nde Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında doktorasını tamamladı. 1991 yılında doçentlik unvanı alan Er, 1997 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Er, Suudi Arabistan’daki Kral Suud Üniversitesi’nde doktora araştırması yaptı. Er, 2015 yılında Yükseköğretim Kurumu Üyeliğine, 2016 yılında da Yükseköğretim Kurumu Yürütme Kurulu Üyeliği’ne getirildi.

Ayrıca Prof. Dr. Rahmi Er'in "Başlıca 5 eseri" olarak şu kitapları sıralanmış: