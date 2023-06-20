Türk İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: 'Cumhurbaşkanımızla pazarlık yapmadım'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsilen yer alan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesine yönelik kararın ardınan açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te yayımlanan 'Türkiye'nin Nabzı' isimli programa konuk olan Atalay, "Şu anda yeni bakana ifade ettim, 'Sayın Bakanım bizim bu masada anlamın bir anlamı yok, kanunu değiştirin biz burada olmayalım'. Bizim elimizde yetki yok. Tek yetkim masaya oturup, oturmamam" dedi.

TÜİK'e ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek' çağrıda da bulunan Atalay, "TÜİK'le ilgili tereddüdümüz var. Belki doğru, belki yanlış yapıyorlar. Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Lütfen bu tereddütleri giderin" ifadelerini kullandı.

Atalay'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'de gıdanın geldiği konum, zamlar nerede, TÜİK'in açıkladığı rakamlar neler? Türk İş oraya temsilci veriyor. Şu anda yeni bakana ifade ettim, 'Sayın Bakanım bizim bu masada anlamın bir anlamı yok, kanunu değiştirin biz burada olmayalım'. Biz Ulukışla'daki kasabı, çırağı temsil ediyoruz. Akyazı'daki bakkalı temsil ediyoruz. Bunlar benim üyem değil. Bunlara gel desem gelmezler, dur desem durmazlar. Bunlarla insanlığın ötesinde bir bağım yok.

Bir rakama göre 8 milyon, bir rakama göre 9 milyon asgari ücretli. Sendikanın olduğu yerde asgari ücretli olmaz. İkramiye olur, yemek parası olur. Benim 1 milyon 300 binin üzerinde resmi üyem var. Kamu sözleşmesi yaptık. Grev yapma hakkım var. Ancak asgari ücretliler evlatlarım yaşındaki insanlar. Ben kasabı, manavı, bakkalı buluyorum. Birebir görüşüyorum. Bizim elimizde yetki yok. Tek yetkim masaya oturup, oturmamam. 45 kere olmuş, masaya 5 kere oturmuşum. İmzalanmış, asgari ücret yürürlüğe girmiş.

'Cumhurbaşkanımızla pazarlık falan yapmadım'

Ben dolar üzerinden konuşmam, TL ile konuşurum. Ben inanmadığım, kafama yatmayan hiçbir işi yapmam. Yönetimle, komisyonla, Başkanlar Kurulu'nda, işçiyle konuşurum. Türk İş'te ali kıran baş kesen değilim. Başkanlar Kurulu ne derse onu yaparım. Bu insanlar bana üye değil. 81 ilde olan insanlar. Kanun değişmeli, biz burada olmamalıyız. Bedelini ben ödüyorum. Ben Bayburt'taki manavla mı grev yapacağım? Grevi üyenle yaparsın. Üyen olmayan adamla yapamazsın ki. Biz burada kamu görevi gibi iş yapıyoruz. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım.

Sayın Cumhurbaşkanımızla pazarlık falan yapmadım. Sayın Bakan 500 dolara karşılık gelecek rakam olsun demişti. Bugün 16-17 dolar eksik bir tablo oldu. Geldiğimiz noktada 483 dolar oldu. Yarın faiz indiği zaman 500 dolar olacak. Yani söylenene yakın anlaşma olmuş. Bu rakam yeterli mi? Değil. Mükemmel mi? Değil. Ama ülke şartlarında bu başlangıç ücreti. Dolar üzerinden asgari ücret görüşmeleri başladığından bu yana en yüksek rakam bu. Yeterli mi, tabii ki değil.

'TÜİK'le ilgili tereddüdümüz var'

TÜİK'le ilgili tereddüdümüz var. Belki doğru, belki yanlış yapıyorlar. Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Lütfen bu tereddütleri giderin. Çünkü TÜİK'in açıklamalarından sonra memur, işçi para alıyor. Vatandaş olarak Türk İş Başkanı olarak bunu istemek hakkım. TÜİK'le ilgili kafamızdaki sorunları çözsünler. Bakan bey nasıl yapar bu işi bilmiyorum. TÜİK'te yetişmiş elemanlar var, haklarını yemeyelim. Bizim kafamız, toplumun kafası bir rahatlasın. Bu rakam daha yüksek, bunlar aşağı gösteriyor diye insanlarda kanaat var.

'Enflasyon olmasın, asgari ücrete de zam olmasın'

Ne zaman enflasyonun önüne geçeriz o zaman işi rahatlatırız. Biz enflasyonun arkasından koşarak bu işi çözemeyiz. Her yerde ifade ediyorum. Enflasyon da olmasın bana para da vermesinler. Enflasyonun arkasından koşmanın bir anlamı yok. Bugün asgari ücret açıklandı. Biz bu parayı 40 gün sonra alacağız. Biz 100 gündür asgari ücret çalışıyoruz. Bunu konuşurken ete, süte, ulaşıma, kiraya, suya zamlar devam ediyor. Adam daha asgari ücret lafı çıkmadan zammı koymaya devam ediyor. Dolar, avro, altın, benzin yerinde duruyordu. Et oldu 350 lira nasıl oluyor bu işler? Bir malı alırken satıcı gibi, satarken alıcı gibi davranmazsan iki yakan bir araya gelmez diye bir laf var. Haksız kazançların önüne geçelim, haksız kira artışlarının önüne geçelim. Enflasyon olmasın, asgari ücrete de zam olmasın.

'Kemal Bey'in 'sarı sendikacılık' sözünü kabul etmiyorum'

Ben siyasetçi değilim, Türk İş Başkanıyım. Benim CHP'li üyem var. MHP'li üyem var. Bizi siyasete bulaştırmasınlar. Geçmişte muhalefet partileri Türk İş'i kucaklar, sorunlarını anlatırlardı. Şimdi Türk İş Başkanı sarı vs. Ne sarısı? Ben dimdik yürürüm. Ben bunun hesabını arkadaşlarıma veririm. Allah'a havale ediyorum. Allah da gereğini yapıyor zaten zaman zaman. Ben hiç siyaset yapmadım. Herkesin bir fikri var. Ben Türkiye'den işçiden yanayım. 40 senedir ne yaptığım ortada. Cumhurbaşkanımızı da severim. Ama o iş başka, bu iş başka. Benim siyasetçiliğim yok. Ortalama bir adamım ben. Kemal Bey'in 'sarı sendikacılık' sözünü kabul etmiyorum. Ben köşeli adamım. Hayırlı ömür hayırlı ölüm. Herkes ağzından çıktığına dikkat etsin. O lafları ben hiç hak etmiyorum. Onlar Meclis'te örgütlenmeyle ilgili çözüm üretsinler."