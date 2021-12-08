Türk futbolunun Avrupa çilesi yeni başlıyor

Türk takımlarının gösterdiği yetersizlikle birlikte Avrupa kupalarındaki başarısız istatistiği, Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa kupalarına katılımı hayal olmanın eşiğine getirmiş durumda.

Beşiktaş’ın dün 5-0’lık sonuçla ve puan alamadan Şampiyonlar Ligi’ne vedası Türk takımlarının Avrupa karnesini ve özellikle de Şampiyonlar Ligi geçmişini yeniden düşünmeye itti.

İyice dibe demir atan takımlarımız, ülke puanımızın yetersizliği nedeniyle artık Şampiyonlar Ligi’ne katılamama riskiyle karşı karşıya duruyor.

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon kaybettiği puanlar sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı.

Eğer, UEFA organizasyonlarında yer alan ekipler alacakları puanlarla Türkiye'yi ilk 15 içerisinde tutamazlarsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.

Futbolumuzun kötü istatistiği uzun bir bekleyişe dönüşebilir

Bu anlamda, takımlarımızın kendi ligine hapsolma tehlikesi olduğu kadar, özellikle Avrupa'nın kulüp takımları kategorisinde en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hasretinin artması ve bunun kronikleşmesi ihtimali de bulunuyor.

Türkiye’nin genel sıralamasında bir değişiklik olmazsa, Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme oynayacak. Özetle, kesin olarak katılım diye bir seçenek de ortadan kalkmış oluyor.

Sıralamada alacağı sonuca göre, UEFA Avrupa Ligi'ne de takım gönderememe durumu olan Türkiye'nin, diğer üç temsilcisinin ise daha mütevazı bir turnuva olan UEFA Konferans Ligi'nde yer alması hiç de az olmayan bir ihtimal olarak göze batıyor.

26 Kasım tarihi itibarıyla 15. sıranın gerisinde yer alan Türkiye, bu durumda Şampiyonlar Ligi’ne katılım için sadece ülke şampiyonunu ön elemeye gönderirken, Avrupa Ligi’ne takım gönderemeyecek.

Türkiye’nin bu darboğazı aşması ve 15. sıraya kadar yükselmesi için acil alınacak galibiyetlere ihtiyacı var.

Ancak zaten Türkiye'nin artık kemikleşmiş görünen 'sabırsız ve plansız' futbol politikası bunun bir sebebi olarak sivrilirken, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Kıbrıs gibi ülkelerle sıralama çekişmesi hâlinde bulunması ülke futbolu açısından ek bir yıpratıcılık başlığı sayılabilir.

Şampiyonlar Ligi nostaljiye mi dönüşüyor?

Avrupa kupalarına daha az takım gönderme riski kapıda beklerken, Beşiktaş’ın da Avrupa’da puan alamadan ülkeye geri dönmesi ve “Şampiyon Ligi’nde 0 çeken 20 ülke” arasında yerini alması, ‘tarihin tekerrürü’ olarak manşetlere taşındı.

Daha önce 2001-2002 Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona, Bayer Leverkusen ve Lyon’un bulunduğu grupta puan alamayan Fenerbahçe’den sonra ‘sıfır çeken takımlarımız’ kervanına Beşiktaş da dahil oldu.

2018-2019 sezonunda Yunanistan takımı AEK’ten yaklaşık üç sene sonra Beşiktaş da hiç beklenmeyen bir başarısız grafik sergilemiş oldu.

Özellikle bu başarısız tablonun, puana en çok ihtiyaç duyulan dönemde gerçekleşmesi sıkıntıları arttırırken, Şampiyonlar Ligi’ne bir daha katılamama riskinin de oluşması bu ligi ‘nostalji’ hâline de getirebilir.

Çok daha önce, Şampiyonlar Ligi’ne en çok katılım gösteren takımlardan birisi olan Galatasaray’ın da son dönem Şampiyonlar Ligi performansının düşüşte oluşu ve katılım grafiğinin azalması da önemli bilgilerden biri olarak öne çıkıyor.

Lige toplam 16 kez katılma başarısı gösteren Galatasaray dışında Beşiktaş 8, Fenerbahçe ise 6 kez ligde yer almış durumda. Bursaspor, Trabzonspor ve Başakşehir gibi şampiyonluk görmüş diğer takımlar ise bu lige yalnızca 1 kez katılmayı başarabilmiş durumdalar.

Şampiyonlar Ligi grup performanslarında en iyiler ve kötüler olarak bir kıyaslama yapıldığında ise Beşiktaş’ın adı ilk sırada yer alıyor.

Türk takımları arasında en iyi grup performansını göstererek 2017-2018 sezonunda 14 puanla gruptan lider çıkan Beşiktaş, bu sezon bu istatistiğini yerle bir etmiş oldu. -16 averajla grubunu puansız tamamlayan Beşiktaş, Türk takımları arasında en kötü performans rekorunun da sahibi durumunda.